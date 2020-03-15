أمن الجيزة يشن حملة شرسة على مراكز الدروس الخصوصية

بدأت الاجهزة الامنية بالجيزة في تنفيذ قرار تعليق كافة الأنشطة التعليمية واغلاق مراكز الدروس الخصوصية بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوع.واستهدفت الحملة عددا من المراكز التعليمية بمناطق الدقي والعجوزة وفيصل والهرم، وتستمر الحملات على مدار الأيام المقبلة تأكيدا لتنفيذ القرار والحرص على عدم مخالفة أي من تلك المراكز وإعادة فتح أبوابه مرة أخرى لاستقبال الطلاب وتم تشميع قرابة 16 مركزا في مناطق مختلفة حتى الآن.وبدأت مساء اليوم وزارة الداخلية، حملاتها المكبرة للتأكد من تعليق جميع أماكن الأنشطة التعليمية، أنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد 15 مارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.ووجه الرئيس السيسى أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية بالنوادي للحد من الاختلاط، وكإجراء وقائي للحفاظ على أولادنا وشبابنا والحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.