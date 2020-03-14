مناشدة لوزيرة الصحة لتشغيل مركز كلى يخدم 7 قرى في قنا

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، في برنامج "90 دقيقة"، مناشدة من عبد الشافي الخواجة من محافظة قنا، لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتتاح قسم الكلى الصناعي، الذي تم بناؤه بجهود أهل القرية الذاتية. وقال الخواجة، إنه تم بناء قسم كلى صناعي بقرية حجازه قبلي محافظة قنا بالجهود الذاتية، لما يلقاه المرضى من تعب عند الذهاب إلى مستشفى المركز أو المحافظة وعدم وجود وسائل مواصلات ليلاً إلى القرية وتحميل المرضى فوق طاقتهم ماديا ومعنويا. وأضاف: "المبنى على أحدث مستوى ويخدم 7 قرى مجاورة، استلمه المحافظ السابق اللواء عبد الحميد الهجان ومعه وكيل وزارة الصحة السابق ولم يتم افتتاحه إلى الآن لعدم وجود أجهزة". وأردف: "نتمنى من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، النظر إلينا بعين الاعتبار ورفقا بالمرضى". من ناحيته، وجه الدكتور محمد الباز، نداء لجمعيات المجتمع المدني، إن كان يمكنها المساهمة في مد المركز بالأجهزة اللازمة.