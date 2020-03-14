يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب والدتها خلال حفل عيد ميلادها (فيديو)

دخلت الفنانة يسرا في نوبة بكاء خلال حفل عيد ميلادها والذي يعد الأول لها بعد رحيل والدتها. وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج "The Insider" بالعربي، والمذاع عبر فضائية تلفزيون دبي: "الوحيدة اللي نقصاني أمي، وهي أكتر حاجة واجعة قلبي، مش عارفة أحب اليوم ده بعدها وكتر خير كل اللي الناس اللي فاجئوني وجاءوا ليفرحوني ولكن كل حاجة ناقصة بدون أمي". وكان فريق عمل مسلسل "دهب عيرة"، فاجأ الفنانة يسرا، بالاحتفل بعيد ميلادها في كواليس التصوير. «دهب عيرة» يشارك فى بطولته إلى جانب يسرا، شيرين رضا، ونجلاء بدر، وأحمد حاتم، ونهى عابدين، ومحمد شاهين، وعمر زهران، وسلمى أبوضيف، ولطيفة فهمى، وهدى المفتى، وهو من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال عبدالله أبوبكر وإبراهيم محسن، وإخراج محمد على.