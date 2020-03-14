«التعليم العالي» تكشف عن خطتها أثناء تعطيل الدراسة بالجامعات (فيديو)

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرار تعطيل الدراسة بالجامعات جاء كإجراء احترازي ووقائي لمنع تجمعات كبيرة في الجامعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على أروح طلابنا.وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن وحدات الدعم الإلكتروني الموجودة في كافة الجامعات المصرية تقدم الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس لتقديم محاضراتهم إلكترونيا.وأوضح أن وحدات الدعم الإلكتروني الموجودة في كافة الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية قدمت كافة التيسيرات على عدة مستويات من خلال مواقع إلكترونية لجميع الكليات.وتابع أن المحاضرات ستستمر بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن كافة الجامعات المصرية ستبدأ تنفيذ الخطة "ب" وهي عبارة عن وقف الدراسة المنتظمة في التجمعات الكبيرة ولكنها تكون منتظمة بالشكل الإلكتروني من خلال تقديم المحاضرات إلكترونيًا.