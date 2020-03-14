وفاة 1441 وإصابة 21 ألف بـ«كورونا» في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم، ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا إلى 1441 حالة.وقالت السلطات في بيان الوم إن الإصابات تخطت حتى الآن الـ 21 ألف حالة، وما زال العدد مستمرا في الزيادة.يذكر أن السلطات الإيطالية اتخذت إجراءات احترازية شديدة، فمثلا قرر رئيس بلدية ميلانو، جزيبه صاله، إغلاق الحدائق العامة عامة وتسييجها في محاولة لمنع انتقال العدوى، فيما حولت الهيئات الصحية في جنوى عبارات بحرية إلى مستشفيات مع أقسام للعناية الفائقة.من جانبها، أعفت وزارة المال المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والغاز حتى إشعار آخر، بينما توقفت مصلحة الضرائب عن ملاحقة المستحقات على المواطنين، وخصص التليفزيون الرسمي برامج للأطفال، بهدف إبقائهم في المنازل.