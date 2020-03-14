«مدبولي»: «نحن أمة شابة وفرص إصابتنا بكورونا أقل من دول أخرى»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن وسائل الإعلام تعمل على نشر وعرض الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال الاهتمام بالنظافة والصحة العامة والتركيز الشديد على ذلك.وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد خلال الوقت الحالي: «أخذنا إجراءات للحد من التجمعات ومنها قرار وزير الأوقاف حول إقامة الصلوات في المساجد وكذلك الكنائس، لنقلل من التواجد في أماكن مغلقة لأوقات طويلة كإجراء احترازي للحد من انتشار المرض».وأضاف «مدبولي»: «أننا كشعب أمة شابة وسنها صغيرة، وفرص الإصابة الشديدة بالمرض أقل من بعض الشعوب الأخرى التي توجد بها أعمار كبيرة، ونصيحة لآبائنا الكبار تجنب الخروج والتواجد في أماكن تجمعات كبيرة للوقاية من فرص انتشار المرض، لأن الفرص الأعلى لكبار السن للإصابة وتطور المرض».