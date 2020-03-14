الأرصاد الجوية: طقس الأحد شديد البرودة ليلًا.. ولا أمطار

يقدم لك عزيزي القارئ موقع "الدستور" الإلكتروني بيان درجات الحرارة وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد منذ يوم الخميس 12-3-2020 وتنتهي اليوم السبت 14-3-2020.





طقس القاهرة وشمال الصعيد









طقس الوجة البحري

يسود الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض المناطق والرياح خفيفة الى معتدلة.





طقس جنوب سيناء









وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



اقرأ أيضا فيما يسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة الصغرى العظمى بالترتيب، القاهرة 14 23 - شبين الكوم 13 22 - طنطا 13 22 - دمنهور 13 21 - الإسكندرية 14 22 - بلطيم 14 21 - مطروح 14 18 - السلوم 13 21 - سيوة 10 24 - بورسعيد 13 19 - دمياط 12 19 - الزقازيق 14 23 - الإسماعيلية 13 25 - السويس 12 24 - العريش 12 22 - رفح 11 21 - رأس سدر 16 20 - نخل 13 24 - نويبع 18 23 - طابا 13 24 - كاترين 08 20 - الطور 18 24 - شرم الشيخ 17 24 - الغردقة 17 25 - مرسى علم 17 26 - الفيوم 13 24 - بني سويف 13 23 - المنيا 13 23 - أسيوط 13 25 - سوهاج 14 26 - قنا 14 25

الأقصر 15 27 - أسوان 17 28 - أبو سمبل 16 28 - الوادي الجديد 16 27 - شلاتين 21 28 - أبو رماد 20 27 - حلايب 20 27 - رأس حدربة 19 26

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود القاهرة الكبرى وشمال الصعيد غدا الأحد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة.