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توك شو

«جودة» يوضح طرق التقدم بالشكاوي الطبية للمنظومة الحكومية

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:44 م
الشكاوي الحكومية
الشكاوي الحكومية الموحدة
أحلام عبدالرحمن
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كشف الدكتور إبراهيم جودة المستشار الطبي لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، طرق التقدم بالشكاوي الطبية لمنظومة الشكاوي الحكومية، قائلًا إن غرفة التدخل الطبي السريع تتلقى الشكاوي من خلال الموقع الإلكتروني أو الخطوط الأرضية أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم جودة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدي البلد"، أنه عند وصول شكوى المواطنين لديهم، يتم عمل فرز لتلك الشكوى وتنقسم هذه الشكاوى إلى شكاوى طبية عاجلة ويجب حلها فى نفس اللحظة مثل الحوادث أو رعاية مركزة أو جلطات أو نزيف بالمخ.

وأشار إلى أن الحالات التى يتم التعامل معها كل يوم فى متوسط عدد من 15 إلى 20 حالة فى اليوم، موضحا أنه يتم حل مشاكلتهم فى الوقت السريع وبدون تأخير.

وأكد أنه لا يوجد تعارض بينهم وبين وزارة الصحة ولكن هذا يكون عملا مشتركا ومنسقا مع وزارة الصحة ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.

ولفت إلى أن غرفة التدخل الطبي السريع تعمل على مدار الـ 24 ساعة داخل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.

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