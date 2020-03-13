الصين توافق على «Favilavir» كعلاج لفيروس «كورونا»

أفادت وسائل إعلام محلية في الصين، بأن دواء «تشجيانج هيسون» المضاد للفيروسات والمعروف باسم (Favilavir) تمت الموافقة عليه كعلاج استقصائي لفيروس «كورونا».وذكرت تقارير إعلامية أولية أن دواء «Favilavir» حصل على موافقة الجهات التنظيمية كدواء لفيروس كورونا، وفقا لما قاله موقع (forum.facmedicine.com)، مشيرا إلى أن التقارير المحدثة أشارت إلى أن الشركة حصلت على الموافقة لتجربة الدواء على مرضى «Covid-19».ولفتت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية أن الشركة استوفت متطلبات تصنيع النسخة العامة من العلاج، لكنها تتطلب مزيدًا من العمل في أبحاث الصيدلة والتجارب السريرية.وتابعت بأنه تمت الموافقة على «فافيلافير» وهو واحد من الأدوية الثلاثة التي تظهر فاعلية ضد فيروس كورونا في التجارب البشرية، وفقا لرئيس قسم المركز الصيني للتكنولوجيا الحيوية تشانج شين مين.وتفيد التجارب بأن الدواء أتي بردود فعل إيجابية وظهر بصورة مشجعة تجاه مرضى فيروس كورونا في التجارب التي أجريت في شنتشن بمقاطعة قوانجدونج.وفي السياق، فإن العقارين المتبقيين اللذين يظهران فاعلية بجانب علاج فافيلافير هما عقار الكلوروكين المضاد للملاريا، حيث يخضع الكلوروكوين وهو دواء حالي للتقييم، وتتم تجربته على أكثر من 100 مريض في أكثر من عشرة مستشفيات في بكين ومقاطعة قوانجدونج، ويجري التخطيط لإجراء دراسة إضافية في مقاطعة هونان، وفي الوقت نفسه يقال إن دواء الكلوروكين يخضع للتجارب في أكثر من 10 مؤسسات طبية في ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا.وكشفت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) عن أن الريميسيفير يمكن أن يمنع فيروس كورونا من الانتشار ويستخدم الدواء كعلاج فعال للمصابين بكورونا.يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قدم معهد ووهان للفيروسات طلبًا للحصول على براءة اختراع جديدة بشأن دواء الريميسيفير.