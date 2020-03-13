الطقس السيئ يتسبب فى سقوط عمود إنارة على «تاكسى» بمطروح

شهدت مدينة مطروح، منذ قليل، سقوط عمود كهرباء في شارع علم الروم بسبب الطقس السيئ الذي ضرب المحافظة والرياح الشديدة وهطول الأمطار الغزيرة.وتداول رواد التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صور بعمود الإنارة بشارع علم الروم بعد سقوطه على " تاكسي" ثم سقوطه على الأرض وعلى الفور أبلغ الأهالي النجدة لعدم تضرر أحد من سقوط تلك العنود.ووجه محافظ مطروح باستمرار رفع درجة الاستعداد للقصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيء والتقلبات المناخية مع سقوط أمطار غزيرة بعدد من المدن، ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفوري معها.