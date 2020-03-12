جاءت لدفن زوجها.. مصدر: «إيطالية» سبب نقل «كورونا» للمصرية المتوفاة بالدقهلية

أكد مصدر طبي في مديرية الصحة بالدقهلية، إن سبب إصابة عطيات محمد إبراهيم البالغة من العمر ٦٠، أو مصرية متوفية بفيروس «كورونا»، هو انتقال العدوى لها عن طريق «إيطالية» مكثت 6 أيام في قرية السماحية ببلقاس، لدفن زوجها (مصري الجنسية) الذي أصيب بالفيروس في إيطاليا منذ ما يقرب من ١٤ يوما.وأوضح المصدر أن الشاب المصري الراحل وأسرته تلقوا العزاء لمدة 3 أيام كما هو متبع، وأن السيدة خالطت في هذه الفترة زوجة المتوفي.سجلت محافظة الدقهلية، وفاة أول حالة بفيروس كورونا لسيدة تدعى عطيات محمد إبراهيم البالغة من العمر 60 عاما من قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس.وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن وفاة حالة لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، حيث استقبلتها مستشفى صدر المنصورة، وهي تعاني من التهاب رئوي حاد صباح أمس الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.ومن جهته، أكد الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وسحب عينات لكل المخالطين للحالة للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.وأوضح مكي لـ"الدستور"، أنه تم استقبال الحالة التي كانت تعانى من التهاب رئوى حاد، وتم الاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتدخل فريق من الطب الوقائى لنقلها إلى مستشفى العزل لمنع انتشار المرض، مؤكدا أن المحافظة جاهزة للتعامل مع أى حالات بكورونا.