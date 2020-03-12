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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: جاري تحديد المخالطين لسيدة الدقهلية المتوفاة بـ«كورونا»

الخميس 12/مارس/2020 - 10:41 م
خالد مجاهد
خالد مجاهد
سناء إسماعيل
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كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل أول وفاة لسيدة مصرية من فيروس كورونا، مؤكدًا أنها من محافظة الدقهلية وتبلغ من العمر 60 عامًا.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن السيدة تم نقلها لمستشفى صدر المنصورة وتم الكشف عليها ليتضح أنها مصابة بإلتهاب رئوي حاد، وتم سحب عينة منها ليتضح أنها إيجابية، ولديها ملف مرضي قبل لفيروس.

وأوضح أن الفيروس ضعيف ويتم الشفاء منه بنسبة 80%، ويتغلب عليه جهاز المناعة، أما الكبار في السن والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، ولديهم تاريخ مرضي فإن نسبة المناعة لديهم تكون ضعيفة.

وأضاف أنه تم تحديد المخالطين لهذه السيدة وتحديد عددهم لفحصهم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لهم.

كما رد خلال المداخلة على إعلان وزارة الصحة عن تصنيف فيروس كورونا على أنه وباء، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على 3 سيناريوهات الأول هو للأعداد المحدودة ومازالت نسبة الإصابة لدينا محدودة، والسيناريو الثاني، هو لو انتشر ولذا تم عمل مستشفيات في كل المحافظات، ولم نستخدمها إلى الآن، أما السيناريو الثالث فهو للجائحة.

وأكد أنه تم استيراد كواشف للفيروس، ولو زادت الحالات سيتم اتباع سبل الوقاية اللازمة وهذا الهدف من إعلان منظمة الصحة العالمية حتى تأخذ الدول احتياطاتها كل دولة تتبع وفقًا لتقييم الوضع لديها.

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