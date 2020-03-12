«الأرصاد»: سرعة الرياح في الساعات المقبلة تصل إلى 60 كيلو متر في الساعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة موجة الطقس السيئة التي تشهدها مصر حاليًا وبدأت من منتصف ظهر الخميس ومستمرة حتى عصر الجمعة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن سرعة الرياح ستزيد خلال الساعات المقبلة مؤكدًا أنها ستصل إلى 50 كيلو متر في الساعة بالقاهرة وعدد من المحافظات، وعلى السواحل الشمالية تتراوح من 50 إلى 60 كيلو متر في الساعة.وأوضح أن منطقة جنوب سيناء لم تشهد كمية الأمطار التي شهدتها القاهرة وبعض المحافظات ولكن المتوقع خلال لساعات المقبلة أن تشهد أمطارًا غزيرة تصل للسيول، بعد موجة رياح شديدة محملة بالأتربة وذلك بسبب تكوين المنطقة.