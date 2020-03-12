رقم صادم.. تعرف على سعر شبكة حمو بيكا

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عن خطبته مؤخرًا لفتاة في الإسكندرية، على أن يقيم حفل زفافه في يوليو المقبل في حفل ضخم يدعو فيه كافة مطربي المهرجانات.وعلمت "الدستور"، أن حمو بيكا اشترى الشبكة من محل فخم بالإسكندرية بمشاركة والدته وأهل عروسته، وبلغ سعرها 150 ألف جنيه، بعدما قامت عروسته باختيارها.من جانب آخر حصل حمو بيكا على درع يوتيوب الذهبي، بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، وطرح مؤخرًا عدد كبير من أغانيه التي حصدت مشاهدات كبيرة.يذكر أن حمو بيكا، واجه أزمة خلال الفترة الماضية بعد منعه عن الغناء من نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر.