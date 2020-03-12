مصطفى بكري يستعرض خسائر الطقس السيئ (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن خسائر موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظات المصرية بداية من اليوم وتستمر حتى السبت المقبل.وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن شخص تعرض لماس كهربائي في الوادي الجديد، ولقي مصرعه على الفور، وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام.وأشار بكري، إلى أنه انهار منزل ريفي مبني من الطوب اللبن بقرية جدة بمركز باريس في الوادي الجديد مما أدى إلى إصابة سيدة ونجلها جراء ذلك الانهيار، كما سقط 27 برج كهربائي في محافظة الوادي الجديد مع قطع التيار الكهربائي عن 3 مناطق متفرقة في المحافظة.وتابع بكري أن وزارة الكهرباء كشفت استشهاد أحد العاملين لديها ويدعى هاني هريدي خلال إصلاحه عطل على عمود جهد منخفض على محول لقرية في الخارجة بالوادي الجديد.وأشار بكري، إلى أن محافظة قنا شهدت انهيار مآذنة من مسجد في نجع حمادي بدون خسائر في الأرواح كما لقي طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرين بسقوط أسقف منزلين في مركز الكرنك في قنا، كما أصيبت طفلة ووالدتها بعد انهيار منزل لهم.