مدير شرطة النقل يتفقد حادث تصادم قطاري إمبابة

توجه اللواء رفعت خضر مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لتفقد حادث تصادم قطارين بين محطتى إمبابة ورمسيس.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 13 في حادث تصادم بين قطاري الصعيد في منطقة روض الفرج، مؤكدة عدم وجود وفيات.وذكرت في بيان رسمي، مساء اليوم، أن الإصابات بسيطة ومتوسطة «كدمات»، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفيات معهد ناصر، وشبرا العام.ومن جانبها، قررت هيئة السكك الحديدية في بيانها، اليوم، إيقاف جميع الرحلات على خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة أخر ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات وجار المتابعة.