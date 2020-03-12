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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقل مصابى حادث القطارين إلى معهد ناصر وشبرا العام

الخميس 12/مارس/2020 - 05:51 م
حادث قطار إمبابة
حادث قطار إمبابة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، نقل جميع المصابين في حادث تصادم قطاري ركاب رقمي 991 و989 القادمين من الصعيد باتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، إلى مستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكك الحديدية، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات.

وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفية، أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وأن حادث التصادم أسفر عن 13 مصابًا ولا وفيات حتى الآن.

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