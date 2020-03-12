ارتفاع المصابين بلدغات العقارب في قنا إلى 20 شخصًا

ارتفع عدد المصابين بلدغات عقرب بنجع حمادي، إلى 20 مواطنًا، بسبب العاصفة الجوية، التي تشهدها المحافظات منذ فجر اليوم الخميس، وموجة الطقس السيء التي ضربت مختلف أنحاء مدن ومراكز المحافظة المختلفة.وتلقت غرفة العمليات بمحافظة قنا ومديرية الصحة بيان يفيد ارتفاع أعداد المواطنين الذين أصيبوا بسبب لدغات العقارب ليصل العدد إلى 20 شخصا من مختلف الأعمار.وقال مصدر طبى إن مستشفى نجع حمادي بقرية بهجورة، استقبل هذه الحالات، وجميعهم تم إسعافهم بالمصل المحدد للدغات العقارب، وغادروا المستشفى، موضحًا أن هؤلاء المواطنين منهم 2 من مركز أبوتشت وشخص من مركز فرشوط، و18 من مركز نجع حمادي، وتم إعطاؤهم أمصال العقرب والأدوية المختلفة.