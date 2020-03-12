غزل وحنين في قصائد شعراء سوريا احتفالًا باليوم العالمي للشعر

احتضن المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس السورية، احتفاء مجموعة من الشعراء بيوم الشعر العالمي، الذي يحتفل به العالم في 21 مارس من كل عام.وقدم 4 شعراء باقة من النصوص والقصائد الشعرية الوطنية والوجدانية والاجتماعية، وسط جمهور من محبي الشعر والأدب.ألقى في مستهل الاحتفالية التي نظمتها مديرية ثقافة مدينة طرطوس، الشاعر صالح سلمان نصين من الشعر الوجداني تناول في الأول بعنوان "الشعر" أهمية الشعر ومكانته ودوره في حين تحدث بالنص الثاني عن حالة وجدانية إنسانية ممزوجة بمسحة صوفية.واعتبر أن للشعر دورًا كبيرًا في حياتنا اليومية حيث يمكن لمؤلفه أن يتناول مختلف القضايا والأحداث في قصائده لتكون بمثابة ذاكرة للأحداث.وقدمت الشاعرة وراد خضر ثلاثة نصوص وجدانية، كان الأول ردًا على قصيدة "اشتقت إليك" للشاعر عصام خليل التي أهداها لابنه.كما قدمت قصيدة بعنوان "مينائي"، جسدت من خلالها عطايا الأم التي لا تنتهي لتختم مشاركتها بنص تناولت فيه خبايا وأحاسيس الأنثى بعد أن تجتاز مرحلة الصبا والشباب، جاء تحت عنوان "وها قد بلغت الأربعين".وقدم الشاعر والأديب محيي الدين محمد رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، قصيدة من الشعر العمودي استعرض فيها تاريخ سورية منذ جلاء الاحتلال الفرنسي ومسيرتها في المقاومة والنضال حملت عنوان "أفياء مبطنة"، مؤكدًا على أن احتفالية يوم الشعر لا تقتصر على بعض من الأبيات أو النشاطات بل هي في كل زمان ومكان.