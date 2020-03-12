رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كمامة وتعقيم. كيف واجهت ماجى بوغصن كورونا فى رحلة اضطرارية؟

الخميس 12/مارس/2020 - 01:25 م
ماجي بوغصن
ماجي بوغصن
إيمان ماهر
طباعة
تسبب تفشي فيروس "كورونا المستجد" في حالة رهاب واسعة، خاصة مع إعلانه من قبل منظمة الصحة العالمية "وباء عالميًا"، في أعقاب وفاة عدد كبير، فيما تتخذ الدول والمواطنون إجراءات وقائية من الفيروس، خاصة عند السفر، وهو ما قامت به الممثلة اللبنانية ماجى بوغصن.

كمامة في المطار
شاركت بوغصن صورة لها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وهي ترتدى كمامة في بيروت بلبنان، ونشرت فيديو توضح فيه أنها مضطرة للسفر إلى دبى، للمشاركة فى حلقة "صدى الملاعب"، والتى ستجمعها بالفنان ناصيف زيتون.

تعقيم الكرسي"

وظهرت الممثلة اللبنانية في الفيديو وهى تقوم بتعقيم متعلقاتها الشخصية وحتى زجاجتها، بالإضافة إلى تعقيم جميع الأسطح التى تلامسها، ومن بينها المقعد المخصص لها داخل الطائرة.

وعلّقت بوغصن على مقطع الفيديو قائلة: "مش مبالغة.. هيك كان وضعي اليوم بالمطار، الاحتياط صراحة ضروري والحامى الله"، كما طلبت من الناس الانتباه لكل وسائل الوقاية.

بدأت بوغصن التمثيل مع المخرج الراحل أنطوان ريمي في مسلسلي "الأخوان" و"المغاور" على قناة الجديد، انطلاقتها الفعلية كانت من خلال الدراما السورية بعد انتقالها لسوريا بسبب قلة الإنتاج في الدراما اللبنانية وتلقيها العديد من العروض، وشاركت في عدة أعمال، واستطاعت تعلم وإتقان اللهجة السورية الشامية، أول من أخذها إلى الأعمال السورية المخرج بسام الملا عبر مسلسل "الخوالى"، كما نقلها بعد ذلك إلى عمل أخرجه باللهجة السعودية التي تتقنها.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

حسام حبيب يمنع شيرين من الغناء

«الرى» تحدد ساعة وصول العاصفة للقاهرة غدًا

بورصة الدواجن .. أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-3-2020 في الأسواق

الصور

image description

الأمطار والطقس السيئ يحولان الغربية لمدن خاوية (صور )

image description

سموحة يُسقط الأهلي في أول تعادل بالدوري (صور)

image description

الليلة الكبيرة.. «الدستور» تحاور تلاميذ صلاح السقا في عيد ميلاده

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لمقتل عريس ضربا على يد أهل زوجته في طلخا

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

ذروة الأمطار الرابعة مساءً.. والرياح تصل لـ70 كيلو/ ساعة

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر الخميس 12-3-2020 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

فرنسا تغلق صالة بمطار شارل ديجول

تعليق جميع مباريات دورى كرة القدم فى إسبانيا

بعد إصابة توم هانكس بكورونا.. أوبرا سيدني تطهر منشآتها

إيقاد الشعلة الأوليمبية فى اليونان دون حضور جمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

بعد تأجيل عمومية اتحاد الكتاب.. الأمير أباظة يحاصر مجلس الإدارة

«أرزة لبنان.. مسرحيات مارون نقاش».. جديد الهيئة العربية

«رجال غسان كنفانى» على طاولة نادى كتاب المصرية اللبنانية

«السعيد» تعلن عن مسابقاتها الأولى في الرواية الإنجليزية