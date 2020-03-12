كمامة وتعقيم. كيف واجهت ماجى بوغصن كورونا فى رحلة اضطرارية؟

كمامة في المطار



تعقيم الكرسي"



تسبب تفشي فيروس "كورونا المستجد" في حالة رهاب واسعة، خاصة مع إعلانه من قبل منظمة الصحة العالمية "وباء عالميًا"، في أعقاب وفاة عدد كبير، فيما تتخذ الدول والمواطنون إجراءات وقائية من الفيروس، خاصة عند السفر، وهو ما قامت به الممثلة اللبنانية ماجى بوغصن.شاركت بوغصن صورة لها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وهي ترتدى كمامة في بيروت بلبنان، ونشرت فيديو توضح فيه أنها مضطرة للسفر إلى دبى، للمشاركة فى حلقة "صدى الملاعب"، والتى ستجمعها بالفنان ناصيف زيتون.وظهرت الممثلة اللبنانية في الفيديو وهى تقوم بتعقيم متعلقاتها الشخصية وحتى زجاجتها، بالإضافة إلى تعقيم جميع الأسطح التى تلامسها، ومن بينها المقعد المخصص لها داخل الطائرة.وعلّقت بوغصن على مقطع الفيديو قائلة: "مش مبالغة.. هيك كان وضعي اليوم بالمطار، الاحتياط صراحة ضروري والحامى الله"، كما طلبت من الناس الانتباه لكل وسائل الوقاية.بدأت بوغصن التمثيل مع المخرج الراحل أنطوان ريمي في مسلسلي "الأخوان" و"المغاور" على قناة الجديد، انطلاقتها الفعلية كانت من خلال الدراما السورية بعد انتقالها لسوريا بسبب قلة الإنتاج في الدراما اللبنانية وتلقيها العديد من العروض، وشاركت في عدة أعمال، واستطاعت تعلم وإتقان اللهجة السورية الشامية، أول من أخذها إلى الأعمال السورية المخرج بسام الملا عبر مسلسل "الخوالى"، كما نقلها بعد ذلك إلى عمل أخرجه باللهجة السعودية التي تتقنها.