الأرصاد: طقس الجمعة بارد وأمطار غزيرة.. والقاهرة 17 درجة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، التي قد تشهد اضطراب الملاحة البحرية.كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا مع أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.وعلى شمال الصعيد، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا، تصل إلى حد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.. بينما يشهد جنوب الصعيد طقسا دافئا نهارًا معتدل ليلا وأمطار متوسطة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون مضطربا جدا مع ارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون مضطربا مع ارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.الصغرى العظمىالقاهرة 13 17شبين الكوم 13 18طنطا 13 17دمنهور 14 17الإسكندرية 14 18بلطيم 13 18مطروح 14 17السلوم 13 18سيوة 10 21بورسعيد 12 17دمياط 12 17الزقازيق 14 18الاسماعيلية 10 17السويس 11 18العريش 12 18رفح 12 18رأس سدر 14 19نخل 09 17نويبع 12 17طابا 13 17كاترين 03 09الطور 15 19شرم الشيخ 15 21الغردقة 14 21مرسى علم 16 25الفيوم 12 18بنى سويف 13 18المنيا 13 18أسيوط 11 19سوهاج 12 19قنا 13 19الأقصر 13 22أسوان 12 23أبوسمبل 12 24الوادي الجديد 13 24شلاتين 18 28أبو رماد 17 27حلايب 19 27رأس حدربة 19 26