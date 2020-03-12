طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن تحويل مستشفى الواسطى إلى عام ودعمه

ناقش النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، بلجنة الصحة، طلب إحاطة بشأن تحويل مستشفى الواسطى المركزي (أ) بمحافظة بني سويف إلى مستشفى عام أو إحالة ودعمه بالأجهزة الطبية والعنصر البشرى، والذى ينفرد بتقديم خدمات طبية لأكثر من مليون مواطن ينتمون إلى ثلاث محافظات "بني سويف، والفيوم، والجيزة"، وكذلك لحوادث ثلاثة طرق رئيسية "الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والطريق الزراعي" القاهرة ــ أسيوط، نظرًا لموقعه الجغرافي الحيوي والاستراتيجي.وأكد النويشي- في طلبه- أن يأتي ذلك بعد أن صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2018م بنقل تبعية مستشفى بني سويف العام "المستشفى العام الوحيدة بالمحافظة" إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى وجود 3 مستشفيات مركزية تحت الإحلال والتجديد وهى "مستشفى إهناسيا المركزي، ومستشفى سمسطا المركزي، ومستشفى ببا المركزي"، ويوجد مستشفى جامعي واحد لا يمكنه استيعاب المرضى من أبناء المحافظة، مؤكدًا أنه قد سبق لمحافظ بني سويف السابق، مخاطبة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، بذلك.وطالب وكيل محلية النواب، بإنشاء مبنى جديد بالمستشفى، حيث تتوافر مساحات شاسعة جدًا بالمستشفى، والتعاقد مع أطباء عناية مركزة، حيث إن الأطباء الحاليين انتهت مدة التعاقد معهم، خاصة أن هناك غرفة عناية مركزة جديدة بالمستشفى جار افتتاحها، وتوفير جهاز سى جديد نظرًا لكثرة عمليات العظام بالمستشفى.