19 ضحية بين قتيل ومصاب فى حوادث بقنا بسبب حالة الطقس

شهدت مدن ومراكز محافظة قنا، منذ الساعات الأولى لصباح أمس الخميس، عدة حوادث وحرائق وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد، فيما أعلنت السلطات التنفيذية بمحافظة قنا، عن إغلاق طريق قنا- سفاجا الصحراوي تفاديًا لوقوع الحوادث، وذلك وفق غرفة عمليات المحافظة والتي خصصت لتلقى البلاغات والشكاوي خلال الموجة السيئة.طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات كان أول ضحايا الأحوال الجوية السيئة، وذلك بعدما لقى مصرعه فيما أصيب ٥ آخرون ، من بينهم شقيقه ووالدته جراء إنهيار اسقف منزلين في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.حيث أسفر الانهيار عن مصرع، محمد كرم حلمى، 5 أعوام، وإصابة شقيقه أحمد، 3 أعوام، ووالدته، 35 عامًا، ودنيا مصطفى حافظ، عام ونصف، ووالدتها نادية إبراهيم، فى انهيار المنزلين، فيما لقى مواطن مصرعه جراء انقلاب سيارته داخل ترعة في مركز قنا.وفي قرية السلامية شرق نيل مركز نجع حمادي، انهار مسجد الرحمن، وذلك دون سقوط خسائر بشرية، وذلك بسبب الموجة السيئة الطقس، فيما انتقل المسئولون في الوحدة المحلية لمتابعة الحادث.أما مستشفى نجع حمادي المركزي ومقره مستشفى بهجورة التكاملي، فقد استقبل نحو ١٢ شخصًا مصابين بلدغات عقارب، حيث أصيبوا لدي انقطاع التيار الكهربائي منذ بدء العاصفة التي ضربت المحافظة فجر الخميس.العاصفة التي ضربت المحافظة، أدت أيضًا إلى اشتعال نيران وحرائق في عدة منازل وأراض زراعية في مدن قوص ودشنا والوقف ونجع حمادي، بما يقرب من ٢٥ حريقًا مختلفًا، فضلًا عن انقطاع للتيار الكهربائي في عدة قرى بمحافظة قنا، بسبب سقوط وتلف الأسلاك الكهربائية جراء الموجة السيئة.فيما حجبت الموجة السيئة للطقس الرؤية في الطرق الزراعية والصحراوية التي تربط بين مدن ومراكز المحافظة، ومحافظة قنا والمحافظات المجاورة، مما أدى إلى إعلان السلطات التنفيذية في المحافظة لإغلاق طريق قنا - سفاجا الصحراوي.