إيران توافق على تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

وافقت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، على تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا.وقال فرهاد بارفاريش ممثل إيران في وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة اليوم إن هيئة الطيران الإيرانية وافقت على إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري مطلع العام الجاري إلى كييف لتحليل بياناته، وفق موقع "ميدل إيست مونيتور".وأوضح فرهاد بارفاريش، الذي يرأس الوفد الإيراني في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ومقرها مونتريال، إن هيئة الطيران المدني في طهران دعت أيضا الدول المهتمة الأخرى للمشاركة في تحليل البيانات.وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة تنهي مواجهة استمرت شهرين حول مصير تسجيلات الطائرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير الماضي، وقتل فيها جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصًا.وقال مصدران على إطلاع مباشرة بالمسألة إن إيران قدمت هذا الإعلان إلى مجلس إدارة منظمة الطيران المدني الدولي.وقال مصدر بالحكومة الكندية "لقد اتفقوا على أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيحضرون الصناديق السوداء إلى أوكرانيا لقراءتها وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيذهبون إلى فرنسا".