«التنمية المحلية» للمواطنين: «متخرجوش بكرة سيبونا نشوف شغلنا» (فيديو)

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن خطة الوزارة لمواجهة الأمطار الغزيرة يوم غد، لافتا إلى أن وزارة الري قامت بخفض مناسيب الترع والمصارف لاستيعاب مياه الأمطار المرتقبة، بالإضافة إلى وضع سيارات شفط المياه في أماكن متفرقة، لكي تكون قادرة على المناورة في أكثر من مكان وسحب المياه أول بأول.وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن شركات الصرف الصحي ستعمل بكافة طاقتها، لشفط المياه بصورة أكبر، وبالتالي استيعاب المياه الغزيرة التي ستهبط خلال الـ3 أيام المقبلة.كما شدد مساعد وزير التنمية المحلية، على ضرورة عدم الخروج من المنزل، إلا في حالة الضرورة القصوى، لتجنب هذه الموجة، وترك الشوارع أمام المحليات لشفط المياه.