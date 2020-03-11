واشنطن: حكومة قطر تسببت في وفاة عمال وتسكنهم فى معسكرات قذرة

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، حكومة قطر بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لوقف الانتهاكات بحق العاملين لديها.وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم، وفاة بعض العاملين الأجانب في قطر نتيجة ظروف العمل القاسية.ودعت الخارجية الأميركية حكومة قطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازم لوقف مثل هذا الانتهاكات ضد العاملين لديها.وكشفت الولايات المتحدة عن أن العاملين الأجانب في قطر يقطنون معسكرات ضيقة وقذرة وخطيرة.واتهمت واشنطن السلطات القطرية بأن العاملين على أرضها يواجهون إجراءات قانونية حرمتهم من الانصاف، مشيرة إلى أن حكومة قطر فشلت أيضا في توفير الحماية للعاملين فيها.