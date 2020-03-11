تجنب السفر وأعمدة الإنارة.. نصائح الأرصاد للمواطنين تحسبا للطقس السيئ

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة.ووجهت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية DMC، عدة نصائح للمواطنين ومنها عدم السفر على الطرق السريعة إلا في حالة الضرورة، والقيادة بهدوء في حال الاضطرار للسفر، والتأكد من سلامة مساحات السيارة لضمان سلامة القيادة، وننصح بالتزام المنازل في حال عدم الاضطرار للخروج.وأضافت: "كما يتجنب الملاحة نهائيًا في البحرين الأحمر والمتوسط بسبب ارتفاع الأمواج والتي تصل إلى 6 أمتار، وخاصة على البحر المتوسط، وتجنب تلامس أعمدة الإنارة والابتعاد تمامًا عن الوقوف تحت اللوحات المعدنية أو الأشجار لسلامة الجميع".وأكدت أن كل المحافظات ستتأثر بموجة الطقس السيئة ومنها سيناء، وخليج السويس، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والمحافظات الشمالية، مطروح، والإسكندرية، وبورسعيد، وبلطيم، ومحافظات الدلتا، البحيرة، وكفر الشيخ، ودمنهور، والمنصورة، والقاهرة ومحافظات الصعيد سيكون عليها سيول على بعض المناطق.