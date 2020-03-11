«التنمية المحلية» تكشف خطتها لمواجهة الطقس السيئ

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن اتخذنا إجراءات مكثفة في جميع المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والمنتظر وقوعها بداية من غد الخميس، حيث تم الترتيب مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وربطها بالغرفة المركزية بمجلس الوزراء مع غرف إدارة الأزمات والعمليات بالمحافظات.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، أنه يجري حاليًا عملية نشر واصطفاف سيارات الكسح وشفط المياه، وتم التواصل مع المحافظات التي ستشهد هطول كثيف للأمطار وخاصة الساحلية والتنسيق معها في استقبال الأمطار.واستكمل: "تم التشديد على تجهيز القطاعات النوعية كمياه الشرب والمرور المطافئ وهم متواجدين على الأرض حاليًا، كنوع من إدارة الأزمة"، داعيًا المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة لكي يتمكن رجال الخدمات من أداء عملهم بيسر، لافتًا إلى أن مخرات السيول ستعمل بكافة طاقتها، حيث ستكون الأمطار كثيفة.