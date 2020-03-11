تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار 3 فتيات بالشرقية (فيديو)

استعرض برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مصورًا، لتفاصيل انتحار 3 فتيات بحبة الغلة القاتلة، في محافظة الشرقية.وقال إيهاب محمود محمد، والد بسنت، إحدى الفتيات المنتحرات، إنه في يوم الواقعة تواصلت معه ابنته لتستأذنه في الذهاب للدرس، فوافق، وقال لها "متتأخريش"، ثم تفاجأ باتصال هاتفي من سيدة تُبلغه أن ابنته مصابة بقىء، تبعها حالة إغماء.وعندما وصل والد بسنت، سأل ابنته "ماذا حدث؟"، فأخبرته بأنها ابتلعت قرص حبة الغلة، فأسرع بها على الفور إلى المستشفى، لكنها توفيت في الحال، مشددًا على أن الأخبار المتداولة لابنته وأصدقائها في الإعلام حول انتحارهن، خطأ تمامًا.بينما أوضحت حنان عبدالرازق، والدة بسنت، أن ابنتها وصديقتيها كانا يداعبن بعضهن بسبب التُخن والرفع، وكانت صديقة لها تخينة وابنتها رفيعة، فقالت لها صديقتها: "لو عايزة تتخني خدي حباية الغلة أنا باخدها، وأخذتها على أساس أنها وسيلة للتخن، ولا يعلمن أنها سامة"، مستنكرة الحديث حول انتحار ابنتها، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يجيب سيرة بنتي بأي سوء، الـ 3 حافظين القرآن وعارفين ربنا".