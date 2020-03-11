تنفيذا لقرار مدبولي.. ضبط 3 يروجون شائعات عن «كورونا»
الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:40 م
مريم جبلطباعة
ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص بتهمة الترويج للشائعات على حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتناولون خلالها أخبارًا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر على خلاف الحقيقة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التكليف يأتى في إطار الجهود المبذولة من الدولة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.
وشدد على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.