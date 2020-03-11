براءة 9 مسؤولين من قيادات الشؤون القانونية بأحد البنوك

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 9 لسنة 61 قضائية ببراءة 9 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بأحد البنوك بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال البنك.شمل حكم البراءة كلًا من "ع. أ"، "م. ف"، "ض. ح"، "خ. ح"، "ب. ع"، "م. ع"، المحامين بالبنك، و"ع.م، وأ.ش، نائبا مدير عام قطاع القضايا بالبنك، و"أ.ع"، مدير أول قطاع التحقيقات بالبنك.وأكدت المحكمة عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة ارتكبوا مخالفات مالية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.وتبين أن المخالفين لم تقاعسوا عن تحرير مذكرة بالدفاع في بعض الدعاوى الإستئنافية، ولم يتخذوا إجراء لتنفيذ الأحكام القضائية أو إجراء التحقيق لفترات طويلة، كما لم يقوموا بإمساك سجلات تنفيذ الأحكام.