طارق الخولي: اختيار السيسي بعض الشباب كنواب للمحافظين قرار هام

قال طارق الخولي عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختيار عدد من الشباب كنواب للمحافظين، يعد قرارًا هامًا.وأضاف خلال لقائه، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن الاقتراح المقدم بمشروع قانون يتيح لنائب المحافظ الاحتفاظ بكافة امتيازاته كموظف حكومي، بعد انتهاء خدمته كنائب للمحافظ، يأتي في ظل ملامسته لمعظم المشكلات التي تواجه زملائه وعبر التواصل مع تنسيقية الأحزاب.وتابع: "نائب المحافظ عندما يتقلد منصبه يتم عزله من منصبه الأول في الوظيفة الحكومية"، مشيرًا إلى أن اقتراح هذا القانون جاء لكي يكون كل شيء مقنن وكمظلة حمائية لشباب نواب المحافظين.