البنتاجون: تركيا لن تحصل على «باتريوت»

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لن تحصل على منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" إذا لم تقم بإعادة منظومة الصواريخ الروسية "إس 400".وأعلن الرئيس التركي طيب أردوغان في وقت سابق اليوم خلال زيارته إلى بروكسل، أن الولايات المتحدة طلبت من أنقرة التخلي عن صفقة إس 400 الروسية إذا أرادت الحصول على المنظومات الأمريكية.وقال أردوغان إن الولايات المتحدة أكدت أن المنظومة الروسية لا تتوافق مع منظومات حلف الناتو الذي تعتبر تركيا أحد أعضائه، ما يعرض دول الحلف للخطر.