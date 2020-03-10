وزيرة الهجرة: غرفة لتلقى طلبات وشكاوى المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة أزمة المصريين العالقين بسبب كورونا، مشيرة إلى أننا نحترم قرارات الدول الأخرى فيما يتعلق بغلق مطاراتها.وأضافت ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين ورعاية مصالحهم، كان للوزارة التعامل مع الحالات الخاصة التى عادت من الخارج لأسباب طارئة ولا يعرفون كيف يعودون مرة أخرى لأماكن عملهم فى الخارج سواء بالكويت أو السعودية.وتابعت: «شكلنا غرفة لمتابعة الاستفسارات، مشيرة إلى أنه لا يوجد حصر لعدد المصريين المتضررين من قرارات غلق المطارات، لافتة إلى وجود مصريين عالقين بمطار جدة المملكة العربية السعودية لا يستطيعون الدخول ولا العودة إلى مصر، وبناء عليه تم تشكيل غرفة لتلقي كافة الاستفسارات والطلبات والشكاوى».واستكملت: «تم تقسيم شكاوى المواطنين، سواء المتعلقة بتحليل "بي سي أر" ومشكلة العالقين وغيرها، مؤكدة أن غرفة العمليات لازالت تعمل ومستمرة».