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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فحص علاقات شاب قتل فى ظروف غامضة بالعياط

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:11 م
شاب قتل
شاب قتل
ندى حمدي
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات حول مقتل شاب في ظروف غامضة بالعياط، وطلبت التحريات حول الواقعة، كما أمرت بفحص علاقات المجني عليه للتوصل للجاني، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كان قد ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العياط، من غرفة النجدة بوقوع جريمة قتل بقرية جرزا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يدعى "صابر.ف" مصاب بطلق ناري.

وبعمل التحريات تبين أن شخصًا أطلق النيران على المجني عليه ولاذ بالفرار هاربًا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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