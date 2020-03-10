بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

تقدم "الدستور" خلال الانفوجراف التالي لتفاصيل حادث حريق قطار محطة مصر، بعد أن أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية.أصدرت المحكمة أحكاما مشددة ضد المتهمين وقال المستشار الدكتور جابر المراغي في كلمته قبل النطق بالحكم إن المحكمة تود أن تقدم لحكمها وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق السكة الحديد.