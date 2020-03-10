محاكمة صاحب مركز صيانة لتزور شيك بمدينة نصر.. 8 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر لجلسة 8 أبريل المقبل.صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، بعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.وأسندت النيابة للمتهم "صبرى.س"، صاحب مركز صيانة، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى تزوير محرر إحدى الشركات المساهمة "الشيك المتسرب صدوره للبنك التجاري الدولى"، بأن اتفق مع المجهول على تحريره على غرار المحررات الصحيحة، وساعده بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحرير المحرر المزور، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ 20 ألف جنيه والمملوك المجنى على "أحمد.م"، بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة وهى صحة المحرر المزور محل الاتهام الأول.