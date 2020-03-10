«اعملولي تحليل وهطلع مبشربش حاجة» تؤجل قضية بـ«جنايات القاهرة»

أنكر متهم بتعاطي مخدر الترمادول أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية التهمة الموجة إليه بتعاطي مخدر الترمادول.وقال المتهم «س. س» للقاضي: «اعملولي تحليل وأنا هطلع مش بشرب حاجة»، لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى 9 أبريل.كانت نيابة الأزبكية الجزئية قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المواد المخدرة.البداية كانت بتمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات من ضبط «س. س» عاطل، أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته أقراص مخدر الترمادول ومبلغًا ماليًا 500 جنيه، وهاتف محمول.وأوضحت التحريات أنَّ المتهم له معلومات جنائية وسبق اتهامه في 3 قضايا ونسبت النيابة للمتهم حيازة المواد المخدرة بهدف التعاطي بها.