حبس «نائب المقطم» لتقاضيه رشوة

أمر النائب العام بحبس جمال إبراهيم سيد محمد، وشهرته جمال الشويخي عضو مجلس النواب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري، وجارٍ استكمال التحقيقات.كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت، فجر اليوم، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم" ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.وألقت هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق تنفيذًا لقرار النيابة العامة في ذات القضية، القبض على عدد من مسئولى حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.