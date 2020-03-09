تامر أمين: إجراءات بعض الدول ضد مصر بسبب شائعات كورونا

استنكر الإعلامي تامر أمين الشائعات الموجودة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول انتشار فيروس كورونا في مصر.وقال «أمين» خلال حلقة برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «كمية الشائعات الموجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جزء منها ممنهج والمصيبة أن عددًا كبيرًا من المصريين يشاركون فيها».وأضاف أن بعض الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوربية ودول الخليج ضد مصر من منع الرحلات، وتحليل pcr، بسبب الشائعات والأكاذيب التي نطلقها عن أنفسنا، ونتجاهل الواقع والأرقام وبشهادة المنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية أننا ما زلنا من أقل الدول في العالم الذي انتشرت فيه فيروس كورونا.وتساءل لو أن هناك أي حالات والدولة تخفيها أرسل لنا فيديو يوضح ذلك، لأن الدولة لن تخفي الحالات لأن الأمر ليس سبه ولأن الدولة لا ذنب لها في ظهرو الحالات، وعندما حدث وجود 33 حالة كاملة على مركب في أسوان، لم نكن نعلم ووزارة الصحة هي التي أعلنت.