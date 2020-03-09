«الهجرة»: لا نملك حصرًا بأعداد العالقين فى الخارج بسبب كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تنسق بشكل كبير مع وزارة الطيران المدني، لإعادة المصريين العالقين داخل مصر وخارجها بسبب كورونا.وأوضحت مكرم، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الوزارة ليس لديها حصر فعلي بأعداد العالقين داخل مصر وخارجها بسبب أزمة فيروس كورونا، لذلك أطلقت الوزارة آلية عبر موقعها الإلكتروني تتيح للمصريين العالقين بتسجيل أسمائهم وأرقام هواتفهم.وتابعت، أن مصر تحترم قرارات وسيادة الدول، ولكن من حقها أن تراعي مصالح مواطنيها، موضحة أن دولة الكويت كانت قد أعلنت أنها ستجدد الإقامات للمتواجدين بالخارج والعالقين بسبب فيروس كورونا.