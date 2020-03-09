رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

صلاة الجمعة في الساحات.. 6 قرارات جديدة من «الأوقاف» لمواجهة «كورونا»

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:19 م
وزير الأوقاف،
وزير الأوقاف،
أميرة العناني
طباعة
قررت وزارة الأوقاف قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة لخطبة الجمعة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد.

وأكدت الوزارة أن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وأن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مجمله لم يزد شيء منه على مقدار هذا الوقت.

ونبهت الأوقاف على مديري المديريات بموافاة الوزارة في موعد أقصاه الأربعاء القادم 1132020م بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة، كإجراء وقائي مؤقت، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.

وقررت الأوقاف تشكيل غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وعضوية كل من: الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل رئيس حكومة السودان لمكان آمن عقب نجاته من محاولة اغتيال

أمطار وعواصف وسيول.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس (فيديو)

تعطيل الأنشطة بالمعاهد الأزهرية

بينها مصر.. السعودية تعلق رحلاتها مع 9 دول جوًا وبحرًا

الصور

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

إنفوجراف

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من بثور الوجه

البرتقال يحمي من أمراض القلب

الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

منوعات

لقطات نادرة من جنازة الجنرال الذهبي في يوم الشهيد (فيديو)

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في إسبانيا هذا الأسبوع

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
فيروسات ضد مصر
مؤمن المحمدي
«فامضوا» إلى ذكر الله
لواء.حمدى البطران
حقيقة لا يمكن إنكارها
لواء. محسن الفحام
معًا فى مواجهة الفتن والشائعات
المزيد

الثقافة

إلغاء حفل الإعلان عن الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»

المركز الثقافى الفرنسى يعلق أنشطته بسبب «كورونا»

خمس ساعات للوطن

بسبب كورونا.. إرجاء الدورة الرابعة من ملتقى «أولادنا»