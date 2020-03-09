زوجة الشهيد أحمد الشبراوي: «أحكي لابني بطولاته» (فيديو)

قالت ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد الشبراوي، إنها لا تنسى الشهداء على الإطلاق ولكن وجود يوم للشهيد يجعل الجميع يتذكر تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بحياتهم للحفاظ على أمن واستقرار مصر، معربة عن سعادتها بوجود يوم يخلد ذكرى الشهيد.وأضافت زوجة الشهيد أحمد الشبراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، "لا ننسى ذكرياتنا مع الشهيد أحمد الشبراوي، ونقرأ له الفاتحة بشكل يومي، وأحكي لابني بطولات زوجي".وتابعت زوجة الشهيد أحمد الشبراوي:"أحكي لأبنائي عن والدهم الشهيد ومواقفه النبيلة، لأن مصر دي دولة عظيمة، ويجب أن ندافع عنها".