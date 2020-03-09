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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مؤمن المحمدي
«فامضوا» إلى ذكر الله
الإثنين 09/مارس/2020 - 07:46 م
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