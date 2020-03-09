والد الشهيد الرائد عمرو عبدالخالق: «مفيش أغلى من الوطن»

قال عبدالخالق محمد والد الشهيد الرائد عمرو عبدالخالق، إن الشهداء هم أبطال مصر الذين يحمونها من كل المخاطر.وأضاف والد الشهيد الرائد عمرو عبدالخالق في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc»: «لو عندي ابن غيره كنت قدمته للجيش والشرطة».وتابع والد الشهيد الرائد عمرو عبدالخالق: «عندما ننظر إلى الدول المجاورة لنا، نجد أنها تعاني كثيرا بسبب عدم استقرار تلك الدول ولكن مصر دولة آمنة ومستقرة يحميها أبطال القوات المسلحة والشرطة، مفيش أغلى من الوطن».وأكد أن أبطال القوات المسلحة والشرطة يضحون بأرواحهم من أجل مصر والشهداء يقدمون أرواحهم فداء للدولة، لافتًا إلى أن القصاص من الإرهابي هشام عشماوي وإعدامه يشعرنا بسعادة كبيرة.