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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على 7 انتحلوا صفة رجال شرطة فى عابدين

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:01 م
القبض
القبض
هدير مصطفي
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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لأمن العاصمة، اليوم الإثنين،  القبض على 7 انتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على مبلغ مالى من أحد المواطنين بمنطقة عابدين.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأن عاملًا بمحل ملابس كائن بدائرة القسم، بقيام مدير محل عمله بتسليمه مبلغ 35 ألف دولار لتوصيله لمالك محل عملهما بمسكنه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وعقب خروجه من المحل وسيره بدائرة القسم، استوقفه بعض الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص زعموا بأنهم رجال الشرطة، واستولوا منه على المبلغ المالى المشار إليه وهاتفه المحمول وهربوا.

وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص – "لأربعة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 7 من المتهمين، وعثر بحوزتهم على (طبنجة صوت "معدلة" - 3 طلقات لذات العيار - 2 جهاز لاسلكى - سيارة ميكروباص "ملك أحدهم "المستخدمة في الواقعة")، وكذلك مبالغ مالية قدرها (6384 دولارًا - 550 يورو - 210 ليرة تركية - 1500 دينار جزائري - 1100 دينار تونسي - 173 دينارًا أردنيًا).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وقرروا بأنه نظرًا لسابقة عمل المتهم "الهارب" بالمحل المُشار إليه، وعلمه بخط سير المجنى عليه وصولًا لمسكن مالك المحل، اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة، باستخدام السيارة المضبوطة، منتحلين صفة رجال الشرطة والاستيلاء منه على المبلغ المالى.

وبتطوير مناقشتهم أضافوا بأن إجمالي ما تمت سرقته مبلغ 9 آلاف دولار فقط، وأن باقى العملات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة، كما أرشدوا عن مبلغ (33.900 جنيه)، وحيث أقروا بتغيير المبالغ المستولى عليها للعملة الوطنية، وإنفاقها وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بإلقائه بالطريق العام.

بمناقشة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أقر بها، وعلل عدم إفصاحه بإجمالى المبالغ والعملات المستولى عليها لإخفاء نشاط مالك المحل عمله في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار  تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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