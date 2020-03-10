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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:30 ص
الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين
أحمد عوض
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ننشر لكم عبر هذا التقرير، رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 حيث يعد هو المنصة الرسمية، لتقديم طلبات الترقيات الخاصة بالمعلمين المصريين، في محافظات مصر، كما يحظى هذا الموقع الخدمي على عمليات بحث مكثفة، وذلك نظرا لسريان مدة التقديمات خلال هذه الفترة.

موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020

يفتح موقع "الأكاديمية المهنية" الترقيات 2020 أبوابه من أجل استقبال طلبات الترقيات، وذلك حتى يوم 19 من شهر مارس، ويستطيع المعلمين الذين قاموا بالتسجيل في دفعة هذه الترقيات معرفة موعد وأماكن التدريبات الخاصة بهم، وذلك عبر الدخول على موقع الأكاديمية، والقيام بعدها بكتابة الرقم القومي، ثم وضع كود المعلم، وأخيرا، القيام بطباعة إخطار الترقي في نظام كادر المعلمين.

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تفاصيل رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين والترقيات بالتعليم (اضغط هنا)

وناشدت "الأكاديمية المهنية"، بضرورة استخدام أرقام الكود وأرقام البطاقات الشخصية على صفحاتهم، الخاصة بالمعلمين المرشحين للترقي، (2019-=2020). 

يعد موقع أكاديمية المعلميين المهنيين، من أبرز المواقع الخدمية التي لاقت إقبال كثيف من قبل كافة المعلمين المصريين وذلك من أجل التقديم ولمتابعة المستمر للنتائج الخاصة بالترقيات.  

وفي هذا السياق، أشارت "أكاديمية المعلمين المهنية"، إلى ضرورة دخول المختصين في الحكومة الإلكترونية، في الإدارات والمدارس، وذلك من خلال الدخول على رابط موقع الأكاديمية المهنية، والقيام بمراجعة المعلومات، الخاصة بشاغلي وظائف المعلمين بالوزارة، أو ما يواجهها في الترشح للترقي، ويجب استيفاء كافة شروط وتوقعات المرشحين، كما يكون هناك بعض الدوريات في ديوان المديرية لكافة الإدارات والمدارس الخاصة بكل مديرية، بالموقع الخاص بكل مديرية.

رابط التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين

يستطيع جميع المعلمين الدخول إلى الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 على الرابط ( من هنا ) .

الإجراءات والشروط الخاصة بالمعلمين المتقدمين في الترقيات

-يجب أن يتوفر ملف الترقية الخاص بالمدرس ويكون من مستوى إلي مستوى آخر أعلى 
-القيام بتقديم تقريرين خاصين بالمدرس عن العامين الماضيين .
-يجب أن توجد صحيفة خاصة بأحوال، ومعتمدة من الإدارة
التعليمية التي يتبع لها المعلم، وكمتا يجب أن تكون مطبوعة، كما يجب أن توجد صورة من بطاقة الرقم القومي .
-وجود تقديم إخلاء طرف الأكاديمية الخاصة بالمعلم،
على أن يتم تسلمه بعد انتهاء التدريب، كما يجب أن يتوافر ملف إنجاز المعلم به البيانات الرسمية .
-يجب إحضار إقرار يفيد بإقامته بـ"الشغل"، لمدة تصل إلى خمسةعلي الأقل في الدرجة الوظيفية الأدنى .

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