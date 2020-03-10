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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الجديدة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:33 ص
الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020
أحمد عوض
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ننشر لكم، رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الخاصة بالمعلمين في وزارة التربية والتعليم، حيث فتحت "الوزارة" التسجيل عبر الرابط الخاص بطلب الترقية مرة أخرى، وذلك لمن لم يستطيع التقديم في المرة الأولى، يجب الدخول على الصفحة الخاصة بترقيات المعلمين، باستخدام رقم الكود الخاص بالمعلم، وكذلك الأرقام القومية الخاصة بالمعلمين، وإخال كلمة المرور للتأكد من صحة المعلومات، وتقديم التأكيد في إجراءات الترقيات. 

وفي هذا السياق، كشفت الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020، قبول التقديم في الترقيات من جديد لدفعة 2020-2019، وذلك في فترة زمنية قدرها عشرة أيام، وذلك للذين لديهم ظروف كانت سبب في منعم في التسجيل المرة الأولى. 
 
وفي وقت سابق، أوضح رضا حجازى، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أنه يوجد قرارا رسميا يفيد بترقية حوالي 65 ألف معلم، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة التقديم سوف يكون مميكن بشكل متكامل، مع ملاحظة عدم وجود أي تدخل بشري. رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الجديدة يستطيع كافة المعلمين المتاح لهم فتح موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الضغط على الرابط ( من هنا ). 

ولقي موقع أكاديمية المعلميين المهنيين، اتجاه بالاهتمام الذي لم يحظى لأي موقع خاص بالترقيات وكادر المعلميين من قبل، واتجه العديد من المعلميين الذي يعملون في التعليم العام والتعليم الأزهري من أجل متابعة ترقيات العام الجديد.
 
ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور مجدى أمين، مدير الأكاديمية، إلى إن وزارة "التعليم"، انطلقت في بدأت إجراءات الأخيرة الخاصة بالترقية لـ 340 ألف معلم، يأتي ذلك بدءًا من وظيفة "معلم" فقط حتى وظيفة خبير، حيث تعد من المستويات الـ5 لكادر المعلمين، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تلقى بيانات المعلمين، الذين مر على عملهم 5 سنوات في الوظيفة على موقع الأكاديمية المهنية التى بدأت عمليات المراجعة والتصنيف حسب كل درجة من الدرجات الخمس. 

كشفت وزارة التربية والتعليم على جميع الأوراق المطلوبة واللازمة للترقي، وهي كالتالي:

-إحضار صحيفة الأحوال "الإلكترونية"، يجب أن تكون معتمدة من شئون العاملين.
-وجود نسخة متطابقة مع الأصل من عقد "المعلم المساعد".
- وتضمنت الشروط أيضا، إيجاد شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.
-واشتملت الشرط أيضا على ضرورة امتلاك المعلم شهادة الرخصة الدولية الخاصة بقيادة الحاسب الآلي.

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