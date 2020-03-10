

وفي هذا السياق، كشفت الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020، قبول التقديم في الترقيات من جديد لدفعة 2020-2019، وذلك في فترة زمنية قدرها عشرة أيام، وذلك للذين لديهم ظروف كانت سبب في منعم في التسجيل المرة الأولى.



وفي وقت سابق، أوضح رضا حجازى، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أنه يوجد قرارا رسميا يفيد بترقية حوالي 65 ألف معلم، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة التقديم سوف يكون مميكن بشكل متكامل، مع ملاحظة عدم وجود أي تدخل بشري. رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الجديدة يستطيع كافة المعلمين المتاح لهم فتح موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الضغط على الرابط ( وفي وقت سابق، أوضح رضا حجازى، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أنه يوجد قرارا رسميا يفيد بترقية حوالي 65 ألف معلم، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة التقديم سوف يكون مميكن بشكل متكامل، مع ملاحظة عدم وجود أي تدخل بشري. رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الجديدة يستطيع كافة المعلمين المتاح لهم فتح موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الضغط على الرابط ( من هنا ).









ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور مجدى أمين، مدير الأكاديمية، إلى إن وزارة "التعليم"، انطلقت في بدأت إجراءات الأخيرة الخاصة بالترقية لـ 340 ألف معلم، يأتي ذلك بدءًا من وظيفة "معلم" فقط حتى وظيفة خبير، حيث تعد من المستويات الـ5 لكادر المعلمين، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تلقى بيانات المعلمين، الذين مر على عملهم 5 سنوات في الوظيفة على موقع الأكاديمية المهنية التى بدأت عمليات المراجعة والتصنيف حسب كل درجة من الدرجات الخمس.

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الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020.. التعليم تعلن فتح باب التقدم لترقى المعلمين الأوراق المطلوبة للترقية اقرأ أيضا:

كشفت وزارة التربية والتعليم على جميع الأوراق المطلوبة واللازمة للترقي، وهي كالتالي: -إحضار صحيفة الأحوال "الإلكترونية"، يجب أن تكون معتمدة من شئون العاملين.

-وجود نسخة متطابقة مع الأصل من عقد "المعلم المساعد".

- وتضمنت الشروط أيضا، إيجاد شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.

-واشتملت الشرط أيضا على ضرورة امتلاك المعلم شهادة الرخصة الدولية الخاصة بقيادة الحاسب الآلي. -إحضار صحيفة الأحوال "الإلكترونية"، يجب أن تكون معتمدة من شئون العاملين.-وجود نسخة متطابقة مع الأصل من عقد "المعلم المساعد".- وتضمنت الشروط أيضا، إيجاد شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.-واشتملت الشرط أيضا على ضرورة امتلاك المعلم شهادة الرخصة الدولية الخاصة بقيادة الحاسب الآلي. ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور مجدى أمين، مدير الأكاديمية، إلى إن وزارة "التعليم"، انطلقت في بدأت إجراءات الأخيرة الخاصة بالترقية لـ 340 ألف معلم، يأتي ذلك بدءًا من وظيفة "معلم" فقط حتى وظيفة خبير، حيث تعد من المستويات الـ5 لكادر المعلمين، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تلقى بيانات المعلمين، الذين مر على عملهم 5 سنوات في الوظيفة على موقع الأكاديمية المهنية التى بدأت عمليات المراجعة والتصنيف حسب كل درجة من الدرجات الخمس.

ولقي موقع أكاديمية المعلميين المهنيين، اتجاه بالاهتمام الذي لم يحظى لأي موقع خاص بالترقيات وكادر المعلميين من قبل، واتجه العديد من المعلميين الذي يعملون في التعليم العام والتعليم الأزهري من أجل متابعة ترقيات العام الجديد.

ننشر لكم، رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الخاصة بالمعلمين في وزارة التربية والتعليم، حيث فتحت "الوزارة" التسجيل عبر الرابط الخاص بطلب الترقية مرة أخرى، وذلك لمن لم يستطيع التقديم في المرة الأولى، يجب الدخول على الصفحة الخاصة بترقيات المعلمين، باستخدام رقم الكود الخاص بالمعلم، وكذلك الأرقام القومية الخاصة بالمعلمين، وإخال كلمة المرور للتأكد من صحة المعلومات، وتقديم التأكيد في إجراءات الترقيات.