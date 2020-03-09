الحكم في «حادث محطة مصر» و«طعون فض رابعة» أبرز محاكمات اليوم

- الحكم على 14 متهما بـ"حادث محطة مصر"



- الحكم على 12 متهما بـ"تنظيم ولاية سيناء الإرهابي"



- نظر ثاني جلسات طعون قضية فض اعتصام رابعة



- محاكمة المتهم بقتل ربة منزل وزوجها بالزيتون



تستكمل محاكم الجنائية اليوم الاثنين، نظر العديد من المحاكمات أبرزها:تصدر محكمة جنايات القاهرة،حكمها على 14 مُتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث محطة مصر".وتعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى وعضوية المستشارين محمد عزت مناع ومحمد أحمد عبدالمالك وسالم عبد العزيز وأمانة سر أحمد رضا وسيد نجاح.وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة طرة، الحكم في اتهام 12 شخصا بالانضمام إلى تنظيم ما يسمى "ولاية سيناء" الإرهابي.يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي، وعمرو قنديل، وسكرتارية حمدي الشناوي.وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.تنظر محكمة النقض ثاني جلسات نظر الطعن رقم 17324 لسنة 89 ق للمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا فض اعتصام رابعة العدوية وتعقد الجلسة أمام دائرة الاثنين "ب" على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين بالقضية.وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في سبتمبر 2018 أحكاما متفاوتة بحق 739 متهما بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم بقتل ربة منزل وزوجها في الزيتون.واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجنى عليهما، ويتردد عليهما بمنزلهما، ونظرًا لعلمه بثراء المجنى عليهما خطط لسرقتهما، ويوم الجريمة توجه لمنزلهما فاستضافاه وقدما له المشروبات، إلا أنه قرر الغدر بهما.وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه غافل الضحيتين وتسلل للمطبخ وحصل على سكين، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات، وأثناء استغاثة المجنى عليها الثانية تعدى عليها بذات السكين محدثًا مابهما من إصابات أودت بحياتهما، واستولى على المسروقات، وفر هاربًا.وقال القاتل، إنه عقب هروبه من مسرح الجريمة التقى مع ابن خالته وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما، وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وأنفق باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه في الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى ابنى خالته "نقاش – موظف، مقيمان بالقليوبية"، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما كون المضبوطات من متحصلات سرقة، وتصرفهما فيها بالبيع لدى عملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.