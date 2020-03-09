عمرو أديب: شكرًا للسودانيين على وضوحهم ولا نحتاج لتبرير (فيديو)

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بإعلان السودان تأييده للموقف الإثيوبي فيما يخص مفاوضات سد النهضة، والذي يرى بأن إثيوبيا «حرة» في التصرف في مياه نهر النيل؛ لأن النهر إثيوبي.





وقال أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»:«سعيد بالموقف السوداني وشكرًا للسودانيين على وضوحهم، وأرجوك لا تبرر، أنت لست طرفًا محايدًا، ونبقى عارفين اللي لينا واللي علينا، هذا اختياركم».





وأردف:«أنت لست معنا تاريخيًا، متبررش ومتقولش إحنا إخوات، أنت لست طرفًا محايدًا، كنت أعمى والآن أبصرت».





وأشار أديب، إلى أن الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء السوداني، قال صراحة إن تدويل قضية سد النهضة لا يمكن أن يوقف المشروع، وقال: «بما إن النهر في إثيوبيا، دع الشعب الإثيوبي يأخذ احتياجاته، والباقي للسودان ثم مصر».



